Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a tutto tondo del mercato futuro del club nerazzurro dando però anche una notizia ufficiale sul futuro di Ashley Young



HA RINNOVATO - "Con tutti e per tutti c'è la volontà di andare avanti fino al termine della stagione. Dove ci saranno delle scadenze tra poco cominceremo a parlare con i giocatori e con i rappresentanti. L'unica cosa che posso giù ufficializzare è l'opzione per il rinnovo di Young che abbiamo già esercitato. Per il resto, parleremo presto con gli altri giocatori in scadenza".