Piero Ausilio, ds dell'Inter, parla a Sky Sport anche del futuro di Young e Sanchez: "Abbiamo esercitato l'opzione per Young, è già fatta. Sanchez? Non entriamo nel dettaglio, noi puntiamo su di lui in questi mesi. E' stato infortunato per tanto tempo, ma prima aveva fatto bene: penso a Barcellona e alla gara con la Samp, lì avevo rivisto il Sanchez delle migliori stagioni a Udine e Londra. Ha avuto poco tempo, ora ha la possibilità di dimostrare il suo valore e poi prenderemo una decisione con lui. Il parco attaccanti dell'Inter lo pensiamo come composto da Lukaku, Lautaro e poi valutiamo la possibilità di considerare il discorso Sanchez. Per molti è giù fuori progetto, per noi invece può essere molto utile".