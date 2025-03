Redazione Calciomercato

Inter avanti contro un Feyenoord modesto. Così per il Milan fa ancora più male, ma fa felice il Napoli

Sandro Sabatini

10 minuti fa

2

Quasi tutto molto bello per l'Inter e l'omaggio, oltre che doveroso, è anche appropriato per Bruno Pizzul, la voce della Coppa dei Campioni, come si chiamava quando venivano stabiliti altri record. Per esempio il giocatore che aveva segnato più gol in Coppa dei Campioni dell'Inter era Sandro Mazzola con 17 reti e stato battuto da Lautaro Martínez, arrivato al suo 18esimo gol.







L'altra rete è stata di Thuram, un 'acrobazia bellissima dopo 20 minuti un po' sofferti dall'Inter, invece il resto della partita dopo il vantaggio è stato quasi una passeggiata che fa felice naturalmente la squadra d'Inzaghi, ma non sembri un paradosso, fa felice anche il Napoli. Antonio Conte ha infatti la garanzia che l'Inter andrà avanti ancora in Champions, non solo per la partita di ritorno ma anche per i quarti di finale.



Sarebbe stato un accesso ai quarti finale automatico praticamente certificato se Zielniski non avesse sbagliato il rigore del possibile 3-0, è questo il neo, la macchia di una prestazione comunque buona del sostituto di Mkhitaryan. Buona, va detto, anche la prestazione di Asllani, il vice di Calhanoglu. Sulla sinistra il vice-Dimarco è stata una compartecipazione fra Acerbi e Bastoni che ha interpretato il ruolo con la gioventù e duttilità di chi riesce anche a cambiarlo con quello del braccetto.



Inter avanti, sì, contro un Feyenoord sinceramente modesto. Forse questo al Milan e ai tifosi milanisti fa più male addirittura dell'Inter che vince.