L'Inter non molla Romelu Lukaku. Il centravanti di Manchester United e Belgio è il secondo obiettivo per l'attacco nerazzurro: dopo Edin Dzeko, in cima alla lista e per cui la trattativa con la Roma va avanti, Antonio Conte vuole l'ex Chelsea e Everton, chiesto già ai tempi Blues dall'allenatore pugliese. Ma la trattativa coi Red Devils è complicata.



CHIESTO SKRINIAR - Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, due sono le proposte che l'Inter ha presentato al club inglese: uno scambio alla pari con Icardi oppure un pacchetto comprendente parte cash e il cartellino di Perisic. Ma non c'è niente da fare, visto che il Manchester United vende il belga solo per 80 milioni di euro. O per un altro giocatore: Milan Skriniar!



LA RISPOSTA - Fresco di rinnovo con la società nerazzurra, lo slovacco non è merce di scambio per l'Inter: la volontà del giocatore va di pari passo con quella del club, restare a Milano. Avanti, quindi, per altre strade, con l'Inter che non molla Lukaku.