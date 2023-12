I continui problemi fisici di Sanchez e un Arnautovic non trascendentale hanno. Simone Inzaghi andrà avanti fino al termine della stagione con questo reparto offensivo: Thuram-Lautaro sono una delle coppie meglio assortite al mondo, dietro di loro però non arrivano garanzie. Ecco perchéva avanti da diversi mesi e ora sta per arrivare il punto di svolta perché ormai c’è poca distanza tra domanda e offerta. L’idea sarebbe quella di chiudere un accordo ora poi far arrivare il giocatore a- Il Milan è fuori dalla corsa all’attaccante iraniano e non intende riprovarci. La dirigenza del club di via Aldo Rossi non ha gradito il comportamento tenuto dal ragazzo la scorsa estate quando,