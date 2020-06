"Convinca Sandro ad andare al Milan, il posto ideale dove diventerà come Pirlo. E' molto legato a lei. La prego". Così, un tifoso rossonero, ha scritto su Facebook a Gina Damiani, nonna di Sandro Tonali, alla quale il centrocampista è molto legato. In risposta, come riporta il Corriere dello Sport, la signora Gina ha scritto: "Mi dispiace per te, ma io sono interista dalla nascita!!! Forza Sandro, forza Inter".