Inter, Azpilicueta a rischio per gli ottavi di Champions con l'Atletico: ginocchio ko

L'Atletico Madrid perderà per un po' di tempo il difensore Cesar Azpilicueta. L'ex Chelsea è stato fra i protagonisti della vittoria contro il Real Madrid nel derby di Coppa del Re, ma la gioia per il risultato è stata frenata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di oggi e che hanno evidenziato un problema importante al ginocchio.



MENISCO KO - Entrato all’inizio del secondo tempo supplementare al posto di Rodrigo De Paul, Azpilicueta ha lasciato il campo al 116’, dopo appena dieci minuti, per un problema al ginocchio. Gli esami hanno confermato la lesione al menisco esterno che, verosimilmente, lo costringerà ad un periodo di stop importante.



INTER A RISCHIO - La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League e che vedranno i Colchoneros arrivare a Milano a San Siro è in programma il 20 febbraio, e, con solo un mese a disposizione, difficilmente potrà essere in campo. Più probabile vederlo a disposizione per la gara di ritorno a Madrid il 13 marzo.



SFIDA ESTIVA DI MERCATO - Azpilicueta è stato anche un giocatore conteso fra i due club in estate quando, dopo aver lasciato il Chelsea a parametro zero, aveva quasi trovato l'accordo con l'Inter prima dell'inserimento decisivo dell'Atletico.