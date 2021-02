Martin Satriano, centravanti uruguaiano dell'Inter Priamvera, classe 2001, parla del suo futuro al Daily Mail: "Voci su Chelsea e Arsenal? È sempre un onore, sì, significa che sto facendo le cose bene e che devo continuare su questa strada. Cerco di usarlo come incentivo per continuare a lavorare e migliorare ogni giorno. La Premier League è il campionato numero uno al mondo in termini di competizione, penso che tutti i giocatori vogliano giocare, penso che tutte le squadre siano molto forti. E ‘un campionato molto competitivo dove ogni squadra può battere chiunque. Ma per ora sono totalmente concentrato sull’Inter e per fare il meglio con loro".