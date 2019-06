Il Real Madrid ha presentato oggi la nuova camiseta per la stagione 2019/20. Tra i modelli che hanno posato per lo shooting fotografico spunta la figura di Gareth Bale. Il gallese, reduce da una stagione alquanto negativa, è dato in uscita dalla squadra allenata da Zinedine Zidane con cui i rapporti sono giunti da tempo ai minimi termini.



La scelta di utilizzare il giocatore come testimonial per quella che dovrà essere la maglietta della riscossa madridista pone un interrogativo sulle reali volontà del Real nei suoi confronti. Le foto potrebbero far trasparire una schiarita nei rapporti tra Bale ed il mondo blanco. Al contrario, più subdolamente, il Real potrebbe voler inviare un messaggio a chiunque voglia approcciare una trattativa per il gallese: sconti non saranno fatti. Chi vorrà Bale, Inter in testa, dovrà fare i conti con Florentino Pérez.