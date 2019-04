Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia, impegnato ieri contro il Bordeaux, è oggi a San Siro a vedere l'Inter. Lo stadio non ha accolto bene la sua presenza, visti che sono partiti diversi cori contro l'ex nerazzurro: "Se saltelli muore Balotelli" e "Balotelli figlio di p.......". Rapporti tesi quelli tra Supermario e la tifoseria interista, che non dimentica la maglia nerazzurra lanciata a terra dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League nel 2010.



Ex Milan, Balotelli, dopo un avvio difficile al Nizza, a gennaio è passato al Marsiglia di Garcia, dove ha realizzato 7 gol in 10 partite di Ligue 1. In scadenza di contratto con l'OM, in estate può diventare uomo mercato.