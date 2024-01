Una cifra a cui il club bianconero può arrivare grazie al prestito oneroso del giovane olandese Deanalla Roma (variabile da 500 a 700mila euro), al passaggio del centrocampista Filippodall'Empoli (dov'è in prestito) al Palermo e alla percentuale del 20% sulla plusvalenza che farà il Genoa con il difensore romeno Radu Dragusin (LEGGI QUI). , 25 anni il prossimo 8 febbraio, arrivato dal club belga del Bruges.L'input dato agli osservatori in vista del prossimo mercato estivo è quello di. Il colombiano arrivato a parametro zero dalla Juve si è operato al tendine d'Achille, va per i 36 anni ed è in scadenza di contratto a fine stagione. Arrivato nell'agosto del 2021 per 14 milioni di euro dal PSV Eindhoven, l'olandese classe 1996 è sotto contratto fino a giugno 2025. La trattativa per un rinnovo sta incontrando qualche difficoltà di troppo (LEGGI QUI) , così l'Inter potrebbe decidere di sacrificarlo sul prossimo mercato estivo in uscita. Ed è, che ha battuto la concorrenza del Marsiglia.