Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, anzi torna alla carica per l'attaccante argentino dell'Inter. Che, come si legge sul Corriere dello Sport, è pronta a trattare il rinnovo del suo contratto. L'ingaggio, dagli attuali 2,2 milioni, sarà moltiplicato per due e mezzo superando i 5,5 milioni più bonus. Almeno questa è l'idea dell'Inter perché l'entourage del calciatore, che ha in mano una proposta da 10 milioni del Barcellona, mira a qualcosa di più.