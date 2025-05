Inter-Barcellona a Marciniak e si lamentano tutti: con lui nerazzurri ko con City e Atletico, per i catalani è tifoso del Real Madrid

Getty Images

La scelta per, in programma martedì 6 maggio, era di fatti scontata ma non per questo non ha portato a critiche a priori. Già da qualche giorno infatti il nome che circolava – l’unico – era quello di. E così è stato.Arbitro dell'ultima finale deia Qatar 2022, il polacco è reduce da una direzione ine da una in, in. Sarà accompagnato dagli assistenti Tomasze Adam, dal quarto ufficiale Paweł, mentre al VAR ci saranno Dennise Pol

– se così si può dire. I nerazzurri sono scesiin campo con la sua direzione el’ultima nellavinta 5-0 da Antonio Conte contro lonel 2020 - a fronte diC’era sempre il polacco poi nelladove la squadra di Inzaghi ha ceduto, non senza lottare, alche in Turchia vinse la Champions League 2022/2023, la sua prima. E c’era sempre luinonché l'ultima volta che il fischietto polacco ha diretto i nerazzurri. Stiamo parlando delNon si tratta neanche del primo confronto tra Inter e Barcellona che dirigerà: ha già arbitrato la gara nella fase a gironi della Champions 2018/19 () e nella fase a gironi dell'edizione 2022/23,

Ma se Atene piange, Sparta non ride. I rivali dei nerazzurri infatti si stannodella decisione di affidare questo match così importante al polacco, definito dai media catalani un “”. I quotidiani Mundo Deportivo e Sport, molto vicini alle vicende della squadra di, hanno attaccato senza troppi giri di parole, definendoloA testimonianza della loro illazione alleganoe ricordano i precedenti favorevoli ai Blancos – dal recente rigore non convalidato a Julianin Atletico-Real per doppio tocco dell'argentino al fischio in anticipo a interrompere l'azione prima chesegnasse in Real-Bayern della scorsa Champions. Di solito, Marciniak è coadiuvato dal varista polaccoma spesso la coppia non ha funzionato. Anche per questo motivo la Uefa ha deciso di dividerli e di mettere in panchina il secondo. Fu proprio lui nei quarti di Champions del 2023 aInsomma, oltre a Yamal, Thuram - e forse Lautaro Martinez - tutti gli occhi del mondo calcistico saranno posati anche su di lui.