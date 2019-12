Lautaro Martinez continua a stupire con l'Inter e ad attirare l'interesse delle big europee, su tutte del Barcellona. I nerazzurri ritengono il Toro incedibile e Marotta è al lavoro per il rinnovo del contratto e per risolvere la questione clausola rescissoria, intanto però i blaugrana insistono, spinti da un Leo Messi primo sponsor del connazionale. E a San Siro, nel prossimo confronto diretto in Champions League, il Barça avrà modo di osservare nuovamente da vicino Lautaro in un big match...