Inter-Barcellona, anche Wenger contro Marciniak: "Lautaro cerca il rigore, Cubarsi arriva prima sulla palla"

Grandi polemiche arbitrali dopoche ha decretato che sarà proprio la squadra dia giocarsi a Monaco la finalissima. La direzione diperò ha fatto infuriare i catalani e anche qualche addetto ai lavori.Prima– seguito da alcuni suoi giocatori come– poi alcuni commentatori in giro per l’Europa hanno criticato l’operato del polacco. Tra questi anche l'ex allenatore, Arsene, oggi opinionista per Bein Sports. Wenger ha attaccato in particolare la decisione di assegnare ilche ha portato l'Inter sul 2-0, arrivata dopo un

E sono totalmente contrario all'uso della moviola. A velocità normale, è un ottimo intervento e Cubarsí arriva prima sulla palla. Guarda cosa sta facendoSa che non segnerà, perché lo sente lì. Per me, l'arbitro in questa situazione dimostra di non aver preso la decisione giusta", ha detto il francese.