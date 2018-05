Con la retrocessione storica dell'Amburgo dalla Bundesliga alla Zweite Liga, il club teutonico esce dall'élite dei club che hanno sempre partecipato nella loro storia al massimo campionato nazionale. Un motivo di grande orgoglio per molti club tra cui troviamo l'Inter, che dal 1908 non ha mai conosciuto l'amarezza della retrocessione. A far compagnia ai nerazzurri, nei cinque massimi campionati europei ci sono ben tre squadre spagnole: Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao. Tra queste ci sarebbe anche il Paris-Saint Germain, ma in questo caso la candidatura del club transalpino divide: nel 1972, la società ripartì dalla terza divisione, ma si divise con il Paris FC che rimase nella massima serie.



EUROPA - Nel 'Vecchio Continente', troviamo altre 19 le squadre mai retrocesse: Porto, Benfica e Sporting Lisbona in Portogallo; Fenerbahce, Besiktas e Galatasaray in Turchia, Dinamo Kiev in Ucraina; CSKA, Spartak e Lokomotiv Mosca in Russia; Olympiacos, Panathinaikos e Paok in Grecia, ma anche Celtic e Aberdeen in Scozia.



SUDAMERICA -Entrano in questa speciale classifica anche dodici club sudamericani: c'è il Boca Juniors in Argentina e il Colo Colo in Cile, ma anche Flamengo, Cruzeiro, San Paolo e Santos in Brasile. In Ecuador troviamo il Barcellona di Guayaquil, mentre in Uruguay due squadre di Montevideo, il Nacional e il Penarol, fino ad arrivare in Colombia con Millonarios, Indipendiente Santa Fe e Atletico Nacional.