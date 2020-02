Come riportato da Sky Sport, da mesi sono in corso contatti tra Inter e Barcellona per il futuro di Lautaro Martinez. I blaugrana hanno scelto l'argentino per rinforzare l'attacco nella prossima stagione, l'Inter in cambio ha chiesto informazioni per diversi giocatori al Barcellona. Si lavora a una maxi operazione sull'asse Inter-Barça...