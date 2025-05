Inter-Barcellona ferma la città: tifosi blaugrana osservati speciali, niente alcool e mezzi deviati

AFP via Getty Images

. Manca sempre meno alle 21 di questa sera, quando prenderò il via la gara di ritorno delle semifinali ditra. Gara che si giocherà a San Siro e proprio per questo motivo, il Corriere Milano sottolinea come l’attenzione per garantire la sicurezza sarà altissima.La città si prepara ad essere invasa di tifosi blaugrana.. Scattano, quindi, le misure di sicurezza, anche se la partita non è catalogata come un evento ad alto rischio di scontro tra le tifoserie. Alla luce di questo, però, come si legge sul Corriere Milano, uno dei provvedimenti più importante è quello riguardante il

Inoltre, il prefetto Claudio Sgaraglia ha ordinato il. Il provvedimento sarà in vigore per tutta la giornata di oggi martedì’ 6 maggio,, nelle zone ad alta affluenza di tifosi del Barcellona: centro, Darsena e Navigli, corso Como e le strade intorno al Parco Sempione.Ci saranno anche delle modifiche per quanto riguardano i trasporti. Atm (Azienda trasporti milanesi) ha, infatti, modificato alcune linee di superficie prima e dopo la partita,