Conte vuole Vidal ma dovrà ancora pazientare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Inter dovrà attendere una data ben precisa per l'affondo al cileno.



“Bisogna solo avere pazienza e saper gestire i momenti della trattativa. C’è una data, o meglio un evento che detta i tempi in questo affare: la Supercoppa spagnola, che il Barcellona giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, dall’8 gennaio in poi (si giocano semifinale e finale, quest’ultima in programma il 12 gennaio). Fino ad allora sarà molto complicato immaginare un’accelerazione da parte dell’Inter. E dunque un incontro con i dirigenti del Barça, che seguiranno la squadra. Il momento della verità, quella della possibile chiusura, è ad oggi fissato subito dopo l’impegno dei catalani a Gedda. Calendario alla mano, l’Inter dovrebbe dunque giocare ancora due partite di campionato – Napoli e Atalanta – senza Vidal, che arriverebbe però in tempo per l’inizio del girone di ritorno”.