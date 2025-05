Inter-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(martedì 6 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una partita valevole per la semifinale di ritorno in Champions League. Arbitra il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik con Pawel Raczkowski quarto uomo, gli olandesi Dennis Higler e Pol van Boekel al Var. Si parte dal 3-3 dell'andata in Spagna: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi vince si qualifica alla finale di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Arsenal, sconfitto 1-0 in casa all'andata.

Partita: Inter-Barcellona.Data: martedì 6 maggio 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport e in chiaro su Tv8.Streaming: Sky Go e NOW.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

(4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.- Simone Inzaghi è alle prese con i dubbi Pavard e Lautaro: se non ce la fanno, pronti Bisseck e Taremi.Dall'altra parte Flick deve fare a meno di Koundé, ma spera di recuperare Balde e Lewandowski almeno per la panchina.- Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Inter-Barcellona è visibile in chiaro su Tv8 e a pagamento sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

- Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Inter-Barcellona è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.- La telecronaca di Inter-Barcellona è affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi. Inviati a bordo campo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. In studio Federica Masolin con Paolo Condò, Esteban Cambiaso, Fabio Capello, Zvomonir Boban e Mario Giunta per le news.