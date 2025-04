Inter-Barcellona, i precedenti in Champions League: due vittorie per i nerazzurri, con il dolce ricordo del Triplete

Getty Images

Dopo aver superato ilnella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League,che si giocheranno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio (30 aprile l’andata e 6 maggio il ritorno). Sono bencontro i blaugrana: la più recente è quella del 4 ottobre 2022, nella sfida valevole per i gironi di Champions. Quella più indimenticabile, invece, è sicuramente la, quando i nerazzurri vinsero 3-1 e grazie allo 0-1 del ritorno, riuscirono ad accedere alla finalissima con il Bayern Monaco, poi vinta proprio dall’Inter. Ricordiamo che in quell’anno arrivò anche il(campionato, Champions e Coppa Italia) per la formazione allenata da Mourinho.

Gli altri precedenti tra le due squadre parlano diBARCELLONA-INTER 3-0 (seconda fase a gironi Champions 2002/03, 18 febbraio 2003)BARCELLONA-INTER 2-0 (fase a gironi Champions 2009/10, 24 novembre 2009)BARCELLONA-INTER 1-0 (ritorno semifinale Champions 2009/10, 28 aprile 2010)BARCELLONA-INTER 2-0 (fase a gironi Champions 2018/19, 24 ottobre 2018)BARCELLONA-INTER 2-1 (fase a gironi Champions 2019/20, 2 ottobre 2019)INTER-BARCELLONA 1-2 (fase a gironi Champions 2019/20, 10 dicembre 2019)INTER-BARCELLONA 0-0 (seconda fase a gironi Champions 2002/03, 26 febbraio 2003)

INTER-BARCELLONA 0-0 (fase a gironi Champions 2009/10, 16 settembre 2009)