Inter-Barcellona in chiaro: dove vederla in tv

Warner Bros. Discovery ha annunciato che trasmetterà in chiaro l'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter del 30 aprile. Per le norme AgCom le semifinali di Champions con un'italiana sono di interesse nazionali e vanno trasmesse in chiaro.

BARCELLONA-INTER IN CHIARO

IL RITORNO - Per questo motivo, come riporta Calcio e Finanza, anche Inter-Barcellona sarà in chiaro. I diritti tv sono di Sky che in stagione ha già trasmesso, tramite TV8, diverse partite di Champions League, tenendosi per sé, però, le squadre italiane. Sarà la prima volta, dunque, che un'italiana andrà in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre.

DOVE VEDERLA - Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, sarà trasmessa da TV8 martedì 6 maggio alle 21