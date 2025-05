Inter-Barcellona, Jordi Cruyff: "Mio padre avrebbe giocato come Flick"

Getty Images

Il giorno dopo la qualificazione dell'Inter in finale di Champions League grazie al successo per 4-3 sul Barcellona ai supplementari - decisivo il gol di Frattesi -. Quando nel post partita gli hanno chiesto se la difesa avrebbe potuto fare meglio, lui ha risposto così: "Certo, anche se oggi abbiamo affrontato grandi attaccanti. Hanno più esperienza di noi, miglioreremo di anno in anno. Possiamo migliorare la difesa, ma anche in attacco".

- Dalla parte dell'allenatore tedesco si schiera, opinionista per Movistar, ex direttore tecnico del Barcellona e figlio di Johan, leggenda del calcio olandese e non solo. Dopo la gara Cruyff junior ha commentato così la prestazione del Barça: "- ha spiegato - E se si deve perdere, tanto vale farlo con onore regalando spettacolo". Dopo i complimenti a Flick, c'è la delusione per la sconfitta: "E' una sensazione difficile da spiegare, una partita incredibile e un turno spettacolare. Il Barcellona aveva la finale in mano, è caduto con onore".

- Johan Cruyff ha legato la sua carriera a due squadre, Ajax e Barcellona. Sia da allenatore che da giocatore, ha vestito anche le maglie di Levante, Los Angeles, Washington e Feyenoord dove ha chiuso la carriera da calciatore, ma sono state tutte esperienze minori rispetto a quello che ha fatto con le prime due società.grazie al quale - allenato da Rinus Michels - ha rivoluzionato questo sport tra la seconda metà degli Anni '60 e la prima metà degli Anni '70.