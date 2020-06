Dalla Spagna l'hanno spesso raccontata come una trattativa alle fasi finali e invece la negoziazione tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe addirittura saltare. Questo è quanto scrive Mundo Deportivo.



“La cosa peggiore è che il Barcellona aveva raggiunto un accordo con Lautaro e se ora si tira indietro, il giocatore la prenderà molto male. Tornare al tavolo delle trattative, dopo luglio, sarà complicato. In più, il Barcellona non ha un euro in cassa e non riesce a vendere nessuno. La figura ridicola del Barcellona con Lautaro può segnare un’epoca perché sono mesi che trattano con il giocatore e con l’Inter e ora può saltare tutto. Agiscono come veri dilettanti. In più, una persona vicina all’operazione sostiene che il Barcellona abbia dubbi sul fatto che Lautaro valga 90 milioni di euro per come si è messo il mercato”.