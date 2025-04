Inter-Barcellona, Lautaro Martinez e Lewandowski saranno disponibili?

Getty Images

Il pirotecnico 3-3 maturato nella gara d'andata lascia tutto aperto in vista del ritorno, la partita del 6 maggio a San Siro decreterà chi si giocherà la possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie contro una tra PSG e Arsenal. Se i goal non sono mancati nel primo round, sono proprio gli attacchi delle due squadre a finire sotto la lente d'ingrandimento, soprattutto per quanto riguarda gli interpreti dei due reparti.

Marcus Thuram è tornato e con il botto, suo il meraviglioso colpo di tacco che ha sbloccato la gara,ed è una notizia che preoccupa e non poco l'ambiente nerazzurro in vista della partita di San Siro.- Per il capitano dell'Inter un, uno stop che a sei giorni dalla sfida di ritorno rischia seriamente di tenere fuori dai giochi il Toro per il secondo atto del confronto con il Barça. Sensazioni confermate dallo stessoad Amazon Prime Video a fine partita: "Purtroppo ha avuto un problemino ma veniva da otto partite consecutive. Abbiamo avuto problemini in queste partite, sono stato senza Thuram e ci stavamo giocando partite importanti. Taremi veniva da un infortunio e stasera merita i complimenti perché è entrato bene in una partita non semplice. Giocando otto partite di fila c’è questo rischio e ha dovuto alzare bandiera bianca, s".

a disposizione per lavorare sul problema, che sarà comunque valutato con esami strumentali nelle prossime ore per stabilire con certezza entità dell'infortunio e iter riabilitativo.- Non c'era proprio nella partita del Montjuic invece, costretto a supportare i compagni dalla tribuna. Il bomber polacco si è fatto male lo scorso 19 aprile contro il Celta Vigo e non è ancora tornato in campo. Il Barcellona stesso aveva comunicato le condizioni del giocatore il giorno dopo lo stop: "Gli accertamenti effettuati domenica hanno confermato che il giocatore della prima squadra Robert Lewandowski ha una. Il suo rientro sarà determinato dai suoi progressi".

Saltata l'andata, Lewandowski riuscirà a recuperare per la semifinale di ritorno?. L'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco farà di tutto per forzare i tempi e rientrare in anticipo, ma l'impresa è estremamente ardua.tuttavia, in conferenza stampa dopo la partita del Montjuic, non ha chiuso del tutto la porta: "Lewandowski e Balde recuperano per il ritorno? Speriamo che ce la possano fare, ma dobbiamo aspettare che lo staff medico dica ok, come è accaduto oggi con Lamine".

- Lautaro da una parte e Lewandowski dall'altra, i due grandi dubbi di Inter e Barcellona che nel frattempo preparano già le mosse del caso per sostituirli.La prima alternativa in casa nerazzurra può essere, che Inzaghi ha inserito al posto del Toro al Montjuic preferendolo a Marko Arnautovic. Non è utilizzabile invece Joaquin Correa, non inserito in lista UEFA.Definite le gerarchie anche nel Barcellona:ha già sostituito Lewa e Flick si affiderà a lui come centravanti mobile a San Siro qualora il polacco effettivamente non recuperasse.

