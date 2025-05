Inter-Barcellona: Lautaro titolare, Zamorano rievoca l'effetto San Siro

Conto alla rovescia., assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik con Pawel Raczkowski quarto uomo, gli olandesi Dennis Higler e Pol van Boekel al Var.in Spagna: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi vince si qualifica alla finale di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Arsenal, sconfitto 1-0 in casa all'andata.

per una partita di calcio in Italia con circa 13-14 milioni di euro d'introiti dai botteghini. Per l'occasione, spingendo la squadra nerazzurra dal primo all'ultimo minuto. Nella coreografia ci sarà la scritta: "Forza Inter".ricorda in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Stasera sarò allo stadio con mio figlio. Il discorso qualificazione è apertissimo, ma. Io posso dirlo perché in quello stadio ho giocato partite importanti,, che in gare equilibrate può spostare parecchio. Se devo sceglierne una, dico

: al posto del difensore francese confermato Bisseck.Dall'altra parte, però deve fare a meno dei terzini titolari: Koundé e Balde, entrambi out per infortunio. C'è un(se gioca quest'ultimo, Inigo Martinez si sposta a sinistra) mentre sulla trequarti Dani Olmo parte favorito su Fermin Lopez.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

(4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.