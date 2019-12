La notte della verità: l'Inter di Antonio Conte riceve a San Siro il Barcellona di Ernesto Valverde, nel match in programma alle 21 valido per la sesta e ultima giornata di Champions League. Sfida decisiva per i nerazzurri, che vincendo contro i blaugrana già primi nel ​Gruppo F e aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale della competizione sarebbero sicuramente secondi e promossi alla fase finali da secondi in classifica, qualsiasi sia il risultato dell'altra sfida del girone tra Borussia Dortmund e Slavia Praga, in scena in Germania. L'Inter deve in soldoni ottenere lo stesso risultato dei tedeschi contro una squadra già qualificata e priva di parecchi titolari, tra cui Lionel Messi, non convocato in vista della doppia sfida di Liga contro Real Sociedad e Real Madrid: la classifica vede infatti entrambe a quota 7 in classifica, ma l'Inter è in vantaggio per quanto concerne gli scontri diretti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.



BARCELLONA (3-5-2): Neto; Wague, Umtiti, Todibo; Wagué, Alenà, Rakitic, Vidal, Junior Firpo; Griezmann, Carles Perez.