Inter-Barcellona, le pagelle di CM: Sommer immenso, Acerbi eroico. Tripudo Frattesi, Yamal implacabile

Para il possibile e l’impossibile e su Yamal offre la replica di quello che fu Julio Cesar su Messi.Su Rafinha se la cava bene come all’andata, poi inizia ad accusare la stanchezza e sbaglia qualche appoggio semplice.(Dal 26’ s.t.Scala troppo tardi su Rafinha, un tempismo che gli è fatale. Frazioni di secondo e comunque era solo nell’uno contro uno. Per il resto è il solito soldato di sempre).Lì dietro È sempre l’ultimo baluardo, c’è in tutti i momenti della partita, anche quando i suoi compagni iniziano a calare. 10 febbraio 1988, ma sull’ultimo pallone, in attacco, al minuto 93’, c’era lui a spingerlo dentro per il 3-3. L’immortale. Un gol che cambia la storia.

Affronta sempre Yamal a testa alta, inevitabilmente lo soffre qualche volta, ma in quanto a coraggio è li che merita una cattedra.Decisivo all’andata come al ritorno. Perché lui non si arrende mai, neanche al 90’ quando San Siro inizia sconsolatamente a svuotarsi. L’olandese li riacchiappa per il ciuffo e li rimette seduti offrendo ad Acerbi l’assist per il 3-3.(Dal 3’ del 2 t.s.: Spazza via gli ultimi pericoli ed è suo il miracoloso salvataggio sulla linea di porta nei secondi finali).Sbaglia tanto e rischia qualche giocata leziosa che fa spazientire il pubblico. Ma alla fine lì in mezzo è sempre l’ultimo a tirare i remi in barca, perché quando c’è da correre e soffrire, Nicolò Barella non si tira indietro.

Al 40’ è con le mani nei capelli a disperarsi, Cubarsi gli concede una grande chance dall’altezza del dischetto ma lui di sinistro si coordina male e manda clamorosamente a lato. Ma al termine della prima frazione c’è ancora tempo per riscattarsi: si presenta dagli undici metri e spiazza Szczesny.(Dal 34’ s.t.: Entra immediatamente in partita e lì in mezzo al campo palleggia come se non fosse una semifinale di Champions. Dà tranquillità ai suoi compagni): Encombiabile sulle scalate e sui raddoppi, meno attento sulle palle alte che spiovono in area. Su entrambi i gol del Barcellona il suo posizionamento è rivedibile. Spende il giallo per rimediare a un brutto errore di Calhanoglu.

(Dal 34’ s.t.Tante volte si è preso critiche, questa sera solo grandi applausi. Riceve da Taremi, finta, contro finta, avversario con il sedere per terra e palla all’angolino per il 4-3 che manda l’Inter in finale di Champions a Monaco).Questa volta su Yamal usa le maniere forti. L’azione dell’1-0 è tutta merito suo: prima il recupero su Dani Olmo, poi il passaggio illuminante per Dumfries.(Dal 10’ s.t.: Entra male, Yamal gli scappa via da tutte le parti e si innervosisce. Ma non lo lasciano solo e alla fine si rialza anche lui).

Visto e servito da Mkhitaryan al limite dell’area, rientra e calcia ma il destro è senza pretese e spreca una buona chance. Inizia a macinare chilometri, fa a spallate con il mondo e poi è lì a seminari avversari prima di scaricare in area verso Taremi per l’azione che porta al 4-3.Per farlo mancare avrebbero dovuto probabilmente sedarlo. Recupera in tempo lampo, si batte come un leone, fa gol e conquista anche il calcio di rigore che Calhanoglu trasforma nel momentaneo 2-0.(Dal 26’ s.t.Questa volta entra in partita con la mentalità giusta. È su tutti i palloni ed è sua la sponda assist per Frattesi.

In quattro anni porta per la seconda volta l’Inter in finale di Champions. Che fenomeno.Incolpevole sui quattro gol nerazzurri, bravissimo nel finale su Frattesi.: Riapre i giochi con un bel gol all’angolino. Gli spalancano la strada per il raddoppio ma con la porta davanti non angola e calcia verso Sommer, che si supera.: La difesa del Barcellona balla e anche lui soffre. Stende Lautaro concedendo il calcio di rigore trasformato da Calhanoglu.(Dal 1’ del 2 t.s.: s.v.)Nel primo tempo è quello che lì dietro soffre maggiormente. L’Inter affonda e lui sbanda, si perde Dumfries che vola verso la porta a servire l’assist per Lautaro.

Un po’ morbida la marcatura su Acerbi e il Barcellona paga dazio all’ultimo minuto. Sì ripete su Thuram nei supplementari).La sfida con Dumfries procede ad armi pari. Entrambi i gol del Barcellona nascono dal suo mancino: In regia nulla da dire, come schermo alla difesa, invece…Incide molto meno rispetto alla gara d’andata, ma lì in mezzo è comunque sempre un bel vedere perché concretezza e pulizia sono parte del suo codice genetico. Cala alla distanza.

Questa volta i difensori nerazzurri provano ad affrontarlo dandogli meno spazio, ma serve a quel che serve. Lui sguscia via da tutte le parti e se non trova il gol è solo perché di fronte a lui c’è un Sommer immenso.Un errore grave che apre al vantaggio dell’Inter e poi anche il gol del momentaneo 2-2.Vive la gioia della quasi raggiunta qualificazione e il dramma dell’eliminazione. Dalle sue parti transitano tanti palloni, ma ne sbaglia anche molti).Meno presente rispetto alla gara d’andata, ma quando poi gli capita il pallone giusto è lì a punire nuovamente l’Inter con un altro gol.

Punge poco.Non è nelle migliori condizioni e si vede. Sbaglia un colpo di testa davanti alla porta, non da lui).Il Barcellona fa tre gol a partita, ma quanto concede. Aveva preannunciato una squadra diversa rispetto all’andata e invece in difesa sbanda ancora tantissimo.