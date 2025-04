Inter-Barcellona, le semifinali di Champions League in diretta in chiaro: i precedenti e la normativa

AFP via Getty Images

(andata in Spagna mercoledì 30 aprile e ritorno a San Siro martedì 6 maggio). A stabilirlo è la normativache, come già successo nel '22-23.per il derby di Milano, valevole sempre per le semifinali di Champions, prevede chePer il derby tra l'allora squadra die quella die il match fu trasmesso non solo quindi suma anche su, canale free della pay-tv. Un precedente quello che potrebbe essere ora replicato. Resta percorribile però anche la pista che porterebbe Amazon aO, in ultima istanza, i diritti potrebbero essere ceduti aPer la gara di ritorno, invece, trasmessa da Sky, la diretta in chiaro dovrebbe essere appannaggio di Tv8.

"L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati diche le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italianaal fine di assicurare adla possibilità di seguirli su un palinsestoQuesto il regolamento dell'AgCom, che, nella lista citata, include proprio "