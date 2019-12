I dialoghi tra Inter e Barcellona sono destinati a diventare sempre più fitti e non solo per quanto riguarda il futuro di Vidal. Il cileno è un obiettivo dichiarato della società nerazzurra ma intanto i catalani hanno messo gli occhi su due calciatori della rosa di Antonio Conte. A fare gola al Barcellona sono soprattutto Sensi e Lautaro Martinez. Il centrocampista italiano è nei loro radar già dai tempi di Sassuolo mentre il "Toro” è fortemente caldeggiato da Leo Messi, suo amico in Nazionale.



Si sa, le vie del mercato spesso si incrociano e con Marotta che vuole accontentare Conte regalandogli Vidal, il Barcellona potrebbe provare a farsi strada strappando una promessa all'amministratore delegato della società nerazzurra. Una doppia promessa, perché come detto ai catalani piacciono sia Sensi che Lautaro e in qualche modo i catalani vorrebbero una corsia preferenziale.