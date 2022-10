Vietato sbagliare. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter cerca il rilancio in Champions League contro il Barcellona, che ha gli stessi punti, tre dopo due giornate, e le stesse ambizioni di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Inzaghi non avrà Brozovic e Lukaku, Lautaro non è al meglio ma ci sarà, in porta c'è Onana. Problemi in difesa per il Barcellona di Xavi: out Bellerin e i centrali Araujo e Koundé, non sono partiti per Milano anche Frenkie de Jong e Depay.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. Allenatore: Xavi.