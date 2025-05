Inter-Barcellona LIVE, le formazioni ufficiali: Lautaro titolare con Thuram, fuori Lewandowski. C'è Martin, non Araujo

Benvenuti alla partita più importante dell'anno. L'di Simone, dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata a Montjuic, è chiamata alla vittoria contro ildi Hansi, nel, in scena questa seraallo stadio San Siro di Milano, che varrebbe il pass diretto peri nerazzurri, in fiducia dopo la splendida prestazione disputata in Spagna con la doppietta di Dumfries e il gol di Thuram, nonostante non siano più in vetta alla Serie A, affrontano una delle squadre più in forma e più forti d'Europa, ancora in corsa per il Triplete, dopo aver vinto la Copa del Rey contro il Real Madrid e visto il primo posto nella Liga, ma vogliono la seconda finale in tre anni, dopo quella persa nel 2023 con il Manchester City, contro la vincente di1-0 per i francesi all'andata in Inghilterra. I padroni di casa recuperano dal primo minuto il capitano Lautaro Martinez, uscito al 45' a Barcellona per un'elongazione muscolare, mentre gli ospiti puntano sul nuovo fuoriclasse Lamine Yamal e riaccolgono Robert Lewandowski, ma solo dalla panchina. Arbitra il polacco Marciniak.

Inter-Barcellona: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.Marciniak (POL)