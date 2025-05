Inter-Barcellona MOVIOLA LIVE: tocco di mano di Acerbi in area, check del VAR. Contatto Bastoni-Yamal

Getty Images

Inter-Barcellona alle ore 21.00

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, in scena alle 21.00 allo stadio San Siro, analizzati da Calciomercato.com.: Marciniak: Listkiewicz e Kupsik: Raczkowski: Higler: van BoekelContatto in area da rigore fra Bastoni e Yamal: l'intervento in scivolata del difensore di Inzaghi è regolare e pienamente sul palloneAmmonizione per Calhanoglu per un intervento in scivolata al limite dell'area su Dani Olmo

Situazione rischiosa per l'Inter in piena area di rigore: conclusione da parte di Pedri - abile a vincere un contrasto - e tocco di mano in caduta da parte di Acerbi. Per Marciniak e per il VAR, il movimento del difensore azzurro è congruo. Tutto regolare, si può continuare a giocare dopo un breve checkTutto regolare nel goal del vantaggio firmato da Lautaro Martinez: Dimarco recupera la sfera e serve Dumfries: non è in fuorigioco l'esterno olandese, abile a servire il 10 nerazzurro che non supera la linea di passaggio e rimane in posizione regolare per siglare a porta vuota l'1-0

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Contatto in area con Thuram che cade a causa di una leggera spinta: per Marciniak è tutto buono e si può continuare a giocareGrande servizio in profondità di Lautaro Martinez per Thuram che, solo davanti a Szczesny, su fa ipnotizzare dal portiere ex Juventus. L'azione, in ogni caso, non era valida per la netta posizione di offside dell'attaccante nerazzurro