Inter-Barcellona, tensione tra Acerbi e Inigo Martinez dopo il goal di Calhanoglu: cos'è successo

Simone Gervasio

un' ora fa

Minuto 45’: goal dell’Inter. Calhanoglu segna il 2 a 0 nella semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona e, tra la gioia degli interisti e le rimostranze dei catalani, si scatena un parapiglia.



Protagonisti della lite sono Acerbi e Inigo Martinez: i due si sono beccati dopo la rete del turco e hanno proseguito anche dopo il duplice fischio di Marciniak. Allora i compagni di squadra dell’ex Lazio si sono frapposti tra i due difensori e hanno fatto in modo che Acerbi si allontanasse dalla zona nevralgica dell’alterco.



Solo durante l'intervallo si è chiarito il motivo della tensione tra i due. Dopo la rete e, mentre stava per esultare insieme ai suoi compagni, Acerbi è stato colpito da un calcetto di Martinez. L'italiano si è subito rivolto verso l'avversario e ha fatto presente il comportamento antisportivo. Solo in quel momento è quindi esplosa la tensione tra i due e si è verificato il faccia a faccia che però è stato poi sventato dall'intervento di Barella e compagni.