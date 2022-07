A margine della presentazione delle nuove divise dell'Inter, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha parlato così: "E' bellissimo quando per le strade di Milano vedo i bambini con la mia maglia, mi fermo sempre. Ma mi è capitato anche che mi chiedessero una foto, io sono andato ad abbracciarli per farla ma erano solo turisti che volevano gliela scattassi davanti al Duomo".



LO SPOGLIATOIO - "Io sono uno dei più pazzi, mi piace sempre stemperare gli animi. Siamo ragazzi, è giusto prenderci dei momenti per ridere e divertirci".



IL BASKET - "Non tifo una squadra di NBA, tifo per LeBron; sopra ogni cosa. Sono un lebroniano convinto. Mi piacerebbe che nel calcio ci possa essere la competitività e il rispetto che c'è nel basket, sia quando si vince che quando si perde. Vorrei portarlo anche nel nostro mondo".