, perché è così che interpreta ogni partita. Senso di appartenenza, umiltà, predisposizione alla fatica:è il cuore pulsante dei nerazzurri, la carta d’identità da presentare all’imbarco. Siamo questi e queste sono le nostre facce. Esempio per chi c’è e per chi verrà, guai a spostarlo da lì.. Gente alla Barella è un’assicurazione sul futuro, una somma ben investita che continua a generare interessi.In un anno e mezzo da nerazzurro, l’ex Cagliari si è affermato sui campi più prestigiosi del mondo:, di sicuro non nelle sue gambe, sempre salde e mai tremolanti. L’unico vantaggio che offre uno stadio vuoto è quello di poter ascoltare le voci dei protagonisti dal campo, un aspetto che una volta di più ha aiutato a comprendere quanto. Perentorio, anche con quel treno di Hakimi, che dopo il naturale periodo di adattamento ha iniziato ad arare la fascia: “Haki, devi andare”, gli ha urlato in faccia Nicolò ormai tante partite fa, proprio per incitarlo a liberare quella corsa devastante, quando il marocchino sembrava un po’ appesantito dalle responsabilità di inizio avventura.Nicolò Barella è un salvadanaio sempre vuoto, non risparmia niente, ma sembra poter pescare da una fonte inesauribile di energia. Sarà il cuore del campione, assemblato diversamente dagli altri. In Europa e nel mondo si sono tutti accorti di lui e delle sue qualità,Quando trovi un tesoro devi tenerlo stretto e in viale della Liberazione avevano capito bene già tanto tempo fa cosa sarebbe diventato quel calciatore arrivato dalla provincia.