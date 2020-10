L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, e gli assegna 6,5 in pagella.



BARELLA 6,5 - “L’assist per Pellegrini è da regista consumato. Mezz’ora da Barella tardelliano che illude, poi la stanchezza riaffiora e perde qualche contrasto. Ma non si arrende. Mai”.