Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League, stappato proprio dal gol del sardo: "Oggi abbiamo dimostrato ai tanti che dicevano che non eravamo una squadra: siamo un grandissimo gruppo, fatto di gente con le palle. Abbiamo meritato di vincere questa partita. Potevamo chiuderla prima e magari riposarci un po’, ma il Bayer è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà. Oggi più che fare bene era importante dimostrare di essere una squadra e prenderci questa qualificazione con le unghie e con i denti. Inter da temere per la finale? Certo. Come noi temiamo gli altri, gli altri devono temere noi".