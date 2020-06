Così Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo il successo per 2-1 contro la Sampdoria: "Nel finale eravamo stanchi e qualche intervento un po' così ci sta, questo è il calcio. Sono gare da chiudere, può essere pericoloso lasciarle in bilico. Ma siamo soddisfatti. Bisogna essere cattivi sotto porta, tutti e non solo gli attaccanti. Il 3-4-1-2? Mi son trovato bene, lo proviamo da tanto tempo. Un'idea anche per favorire Eriksen tra le linee, che è quello che può inventare".