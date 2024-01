Inter, Barella e Calhanoglu cambiano il futuro di Sensi? Il punto

Stefano Sensi si avvicina sempre più al Leicester. Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante le assenze per squalifica di Barella e Calhanoglu per la sfida contro la Fiorentina di domenica sera, l'Inter non aspetterà la partita di Firenze e nelle prossime ore chiuderà la cessione del centrocampista alle Foxes. Domani può essere la giornata giusta per arrivare alla definitiva fumata bianca, con l'ex Sassuolo pronto a partire per l'Inghilterra per le visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con la società di Championship. La società nerazzurra incasserà circa 2 milioni di euro, liberandosi di una pedina che andava in scadenza il prossimo 30 giugno.