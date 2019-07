Nicolò Barella e Diego Godin mettono subito in mostra le specialità della casa. Come evidenziato dall'Inter sui social, i due nuovi acquisti non perdono tempo e regalano subito colpi da campione in allenamento, il difensore con una scivolata in chiusura su Perisic e il centrocampista con un colpo di tacco smarcante. In basso il video condiviso dalla società nerazzurra sui canali social ufficiali.