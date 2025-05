Inter, Barella: "È mancato il cuore, il PSG ha voluto di più la vittoria"

Getty Images

C’è tantissima delusione nell’per quello che poteva essere e non è stato. A Monaco è stato ilad alzare la Champions League, vincendo addirittura 3-0. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta in finale in tre anni.ha trascinato l'Inter durante tutta la stagione, ma come il resto della squadra ha deluso nella partita più importante., cerco di trattenermi", ha commentato il centrocampista a Sky Sport. "C'è tanto dispiacere perché l'immagine che rimane di questa finale un po' cancella il percorso. Nel calcio, come nella vita, rimangono le battute finali, ma io sonodella squadra e di quello che ha messo in campo. Poi rimangono i trofei, purtroppo. Sono super felice di far parte di questo gruppo, che ha spinto al massimo. Complimenti al PSG,".

Barella si è concentrato anche sul pesante passivo, non era mai successo che una finale si concludesse con il risultato di 5-0: "La stanchezza non è una scusa in una finale. Il più grande dispiacere è quello,. Oggi è mancato il cuore, nella partita più importante. Abbiamo alzato i giri nel secondo tempo, ma abbiamo lasciato campo e loro hanno sfruttato tutte le occasioni".