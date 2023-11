L'Inter si prepara a scendere in campo contro il Frosinone. Nel prepartita Nicolò Barella è intervenuto a Inter TV. Queste le sue dichiarazioni:



FROSINONE - "Hanno iniziato il campionato in maniera importante, si sono meritati il nostro rispetto. Andremo tutti in campo concentrati per vincere questa partita".



SAN SIRO - "Per noi è bellissimo giocare in uno stadio con un pubblico che ci spinge a fare sempre meglio, è normale che contro le piccole squadre può essere un'arma a doppio taglio: può incutere timore o dare uno stimolo in più, speriamo per noi che stasera incuta timore agli avversari".



VICE-CAPITANO - "La responsabilità l'ho sempre sentita, anche quando ero più giovane. Non c'è bisogno di essere un veterano per sentirla. Io spero di sbloccarmi presto in zona gol e di dare un ulteriore aiuto alla squadra".