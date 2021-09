Le statistiche di Nicolò Barella rendono felice Simone Inzaghi. Il centrocampista dell'Inter è il secondo migliore d'Europa per gli assist forniti ai compagni, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se il Polpo sta giocando il suo personalissimo sport oltre Manica, Nico si accontenta felicemente di essere il primo degli umani. Nicolò Barella è il secondo miglior centrocampista d’Europa, almeno secondo la voce assist, quelli veri che sgorgano da azioni e non da calci piazzati: ne ha impacchettati quattro, ha fatto felici sia i compagni che Inzaghi. Pazienza se nella Manchester rossa Paul Pogba si sia arrampicato già alla quota irreale di sette, anche il francese senza essere mai passato da palla inattiva. Benzema (6) comanda, invece, tutte le punte del Continente. A dirla tutta, però, l’ex Cagliari ne poteva aggiungere pure un altro se Lautaro a Firenze avesse trasformato in rete un altro suo passaggio radente”.