Inter, Barella in dubbio per l'Udinese: le sue condizioni, cosa filtra

Dopo la sconfitta con ilpuntaper rifarsi e tornare alla vittoria. Contro i bianconeri – si giocherà sabato alle 15 – ma potrebbe non esserci uno dei pochi a salvarsi nella disfatta del derby: Nicolò. Il centrocampista è uscito nel finale per une verrà valutato in queste ore: per il momento il suo stop è dovuto a unche non preoccupa più di tanto ma la sua situazione èalla Pinetina.Nella giornata di oggi il giocatorenon sono previsti per oraspecifici che saranno disposti solo se sorgeranno nuove. Barella era stato cambiato daal 74' per un fastidio muscolare. L’allenatore, nel post gara, aveva detto di averlo sostituito poiché “aveva un problemino” ma la speranza in casa nerazzurra è che tutto sia già rientrato.

Oggi i campioni d’Italia in carica tornano ad allenarsi alla Pinetina dopo un giorno di riposo e i riflettori saranno dunque su. L'Inter avrà oraun unicum in una stagione così piena di impegni: dopo la sfida contro l'Udinese, i nerazzurri avranno altre due gare nella settimana. Martedì torneranno in campo contro la, sabato in campionato contro la capolista