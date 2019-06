"Le offerte fanno piacere, può succedere di tutto". Parola didal ritiro della Nazionale, l'prende alla lettera e accelera per il centrocampista del. Il suo agente, che rappresenta anche, è stato oggi nella sede nerazzurra di Corso Vittorio Emanuele II: la dirigenza interista ha così verificato nuovamente la volontà di Barella di trasferirsi a Milano,ma resta un altro nodo da risolvere,- Se la valutazione complessiva dell'affare da parte dei rossoblù è di, l'Inter non ha intenzione di spendere cash questa cifra e per questo sta studiando le contropartite da inserire nell'operazione. Dopo i primi due tentativi a vuoto con i classe 2000 Davide Merola e Marco Pompetti , restii all'idea di trasferirsi in Sardegna e finire in prestito all'Olbia, il nuovo nome è quello di Alessandro Bastoni : il difensore centrale classe '99, di ritorno dal prestito a, è un nome gradito al Cagliari, ma Conte non vorrebbe perdere il controllo su di lui. Si va avanti a trattare, siamo nelle fasi calde: l'agente di Barella vede l'Inter per ribadire la volontà di vestire nerazzurro, la palla passa alle società.