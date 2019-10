L'inizio non esaltante e poi l'esplosione. Nicolò Barella oggi è a tutti gli effetti un soldato dell'Inter di Conte e la Gazzetta dello Sport elogia l'ascesa del centrocampista ex Cagliari.



“La miccia si è accesa con quel gol in mezzo a una selva di gambe che ha raddrizzato la prima di Champions al minuto 92’. Era il 17 settembre e fino ad allora Nicolò Barella non era entrato completamente nella macchina Inter. La preparazione iniziata tardi per gli impegni azzurri, il peso - forse - di essere il protagonista della telenovela con il Cagliari chiusa pagando un bel tesoro da 45 milioni di euro, le parole di Conte che lo tenevano ancora lontano dal suo credo. Poi quel gol, per uno che di professione non ha certo la carta d’identità da bomber, ha cambiato improvvisamente lo scenario. E Nicolò da Cagliari, atterrato nel mondo nerazzurro con 100 partite di A in rossoblù nel curriculum, ha tolto il tappo e ha iniziato a far vedere le bollicine. Prendendo minuti giorno dopo giorno e diventando davvero un soldato di Conte. Che oggi, non certo per le poche alternative in mezzo, lo considera un pezzo indispensabile del suo puzzle”.