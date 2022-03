Così la mezzala dell’Inter Nicolò Barella a Sky dopo la vittoria sulla Salernitana:



“Era un periodo un po’ strano, non giravano le gambe e non uscivano le giocate. Invece devo sempre essere in grado di aiutare la squadra, con le prestazioni prima che con gli assist e i gol. Non devo risposte alle critiche, fanno parte del gioco. Sono contento per me, per Lautaro e per Dzeko. Quest’anno il campionato è aperto, tutti hanno lasciato punti per strada, ma abbiamo tutto nelle nostre mani, cerchiamo di riprendere in mano quello che abbiamo fatto fin dall’inizio dell’anno”.



JUVE – “Una grande squadra, c’è un po’ di distacco ma se noi non vinciamo loro si possono avvicinare. Noi dobbiamo essere più liberi di testa”.



PARTITA DA VINCERE – “Ci servivano i tre punti stasera, non lo nascondo. Speriamo che questa partita ci dia uno slancio, mi dispiace non poterci essere a Liverpool ma sarò vicino ai miei compagni e a Vidal, per il quale sono contento”.



ANFIELD – “E’ una partita talmente bella che non puoi aver paura di giocarla… L’Inter è pazza, no? Non si sa mai…”