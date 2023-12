Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e grande protagonista della vittoria sul campo del Napoli, ha parlato così ai microfoni su DAZN: "Ringrazio tanto i miei compagni, mi sono stati vicini in un momento difficile, non mi era mai capitato: non mi venivano le giocate e non usciva niente e i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol è per i miei compagni, per la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie".



Sulla lotta scudetto: "Campionato molto lungo, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Uno lo abbiamo vinto e l'altro perso. Ci sono tanti fattori, possono succedere tante cose. La Juve è una squadra difficile da affrontare per il sistema di gioco. Normale fare più fatica, siamo esaltati, ci sono tante squadre forti, sarà un campionato combattuto".