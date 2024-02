Inter-Barella, previsto nuovo incontro per il rinnovo: ecco quando

Nicolò Barella ha deciso: vuole restare all'Inter. Come nella passata stagione, il centrocampista italiano non vuole ascoltare offerte provenienti da altri club. L’idea è quella di legarsi per altri cinque all'Inter (sino al 2029): dall'ingaggio attuale, di 4,5 milioni di euro più bonus, si potrebbe salire fino a 7, bonus compresi.



Insomma, il nuovo rinnovo dovrebbe valere fino al 30 giugno del 2029, da 7 milioni a stagione più bonus. Anche perché solo una proposta monstre potrebbe far prendere in considerazione un addio a Milano.



I dirigenti hanno già deciso per il rinnovo, ora toccherà aspettare l'evoluzione dell'affare Oaktree e il rifinanziamento del prestito di Zhang. Barella però ha deciso di aspettare l'Inter, ma è pronto a firmare. Ci sarà un nuovo incontro a Madrid, dopo la partita contro l'Atletico, dopo quelli di Lisbona e Riyadh. La situazione però è serena e non ci sono nubi all'orizzonte.